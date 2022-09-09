Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Фото

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 9 сентября в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, пишет пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«У нас сегодня очень важный вопрос – об обеспечении жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов. Значительное количество выступающих по этому вопросу подготовились. Сейчас мы перейдем к этому вопросу, ради которого собрались.

Но прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке Восточного экономического форума. Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным. Много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено. Так что большое спасибо», - сказал Путин.

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