Британского короля Карла III, прибывшего в Лондон из Шотландии, встретили тысячи британцев

CentralAsia (CA) - Британский король Карл III прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Ожидается, что король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после этого выступит с видеообращением к нации – первым в его новой роли, передает Тhe Guardian.

После прибытия в британскую столицу король пообщался с подданными, собравшимися у Букингемского дворца, принял их соболезнования. Со вчерашнего вечера к королевской резиденции в Лондоне приходят тысячи британцев, чтобы почтить память королевы.

В субботу, как ожидается, на заседании Совета по престолонаследию Карл III официально будет провозглашён королём – эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению.

В Британии траур по королеве. Приспущены флаги на государственных учреждениях. На многих городах страны в пятницу был дан военный салют из 96 залпов – по одному залпу за каждый год жизни королевы. Церковные колокола звонили в память о Елизавете II. В Лондон продолжают поступать соболезнования мировых лидеров и знаменитостей, оставить запись в книге соболезнований на сайте королевской семьи могут и обычные люди. Книги соболезнований открыты и в британских посольствах по всему миру; в частности, в Санкт-Петербурге, где консульство Британии было закрыто, люди смогут оставить запись в консульстве Австралии, королевой которой Елизавета II также была. Ожидается, что траур продлится около 10 дней – до похорон королевы. Их дата пока не названа.

Елизавета II умерла накануне на 97-м году жизни. Точная причина смерти монарха, правившего Британией более 75 лет, не объявлена.

Карлу III сейчас 73 года. Из них 69 лет он провёл в роли принца Уэльского – наследника престола. Принцем Уэльским теперь станет его старший сын Уильям.

A chorus of 'God save the King' breaks out as King Charles shakes hands with well-wishers outside Buckingham Palace.



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