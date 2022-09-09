ЕС строго ограничит выдачу туристических виз для россиян

CentralAsia (CA) - Совет ЕС в пятницу, 9 сентября, окончательно утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно начнёт действовать с 12 сентября.

Следствием этого решения, которое ранее одобрили министры иностранных дел стран ЕС, станет увеличение стоимости шенгенских виз для россиян до 80 евро, а также расширение списка документов, требуемых для получения виз, и увеличение срока их выдачи.

Член Еврокомиссии Илва Йоханссон в интервью финскому изданию Yle в пятницу заявила, что ЕС со следующей недели введёт строгие ограничения на выдачу гражданам России туристических виз.

«Больше нет оснований доверять россиянам. Туристические поездки в ЕС – не право, а привилегия, и мы больше не хотим давать им эту привилегию», – приводит издание слова Йоханссон, которая в пятницу посетила погранпереход между Финляндией и Россией. О том, что страны ЕС полностью прекратят выдачу туристических виз, она не сказала, однако отметила, что главным образом они будут выдаваться по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

В сообщении Совета ЕС говорится, что Еврокомиссия в скором времени представит предложения, которые должны упростить выдачу виз для журналистов, представителей гражданского общества и диссидентов.

Эстония, Латвия, Литва и Польша ранее объявили, что с 19 сентября запретят въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, даже выданными другими странами.