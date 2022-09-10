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В рамках мер против продовольственного кризиса США предоставят Монголии два миллиона долларов

CentralAsia (MNG) -  Монголия получит два миллиона долларов США в рамках дополнительной реакции США на глобальный продовольственный кризис.

Монголия является одним из 47 получателей, включая страны и региональные организации, получающих экстренную помощь от Соединенных Штатов для сокращения бедности, голода и недоедания, вызванных ростом цен на продукты питания, удобрения и топливо, а также для спасения жизней.

В рамках недавно объявленного финансирования правительства США в размере 2,76 млрд долларов США для преодоления глобального продовольственного кризиса и защиты уязвимых слоев населения от кризиса, усугубляемого неспровоцированной агрессией России против Украины, Агентство США по международному развитию (USAID) запустил новую миссию в Монголии по защите уязвимых групп населения от эскалации кризиса. Как и многие другие страны региона, Монголия импортирует большое количество пшеницы, подсолнечного масла, удобрений и других продуктов из Украины.

В рамках этой инициативы USAID планирует выделить дополнительно два миллиона долларов США в рамках своей программы повышения устойчивости развития и прозрачности малых и средних предприятий (BEST), реализуемой в Монголии. Финансирование поможет предприятиям увеличить свои возможности по производству своей продукции внутри страны, устраняя нехватку сырья для производства этой импортной продукции.

Целью программы является улучшение управления финансами при одновременном расширении доступа к финансам за счет реальных и конкретных инвестиций, тем самым расширяя сельскохозяйственные предприятия и обеспечивая продовольственную безопасность.

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