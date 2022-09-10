Сегодня — День памяти жертв коммунистических репрессий в Монголии

CentralAsia (MNG) - Постановлением парламента №33 от 1996 года ежегодно 10 сентября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Коммунистические репрессии в Монголии (монгольский : Их Хэлмэгдүүлэлт, «Великие репрессии») относятся к 18-месячному периоду усиленного политического насилия и преследований в Монгольской Народной Республике между 1937 и 1939 годами. Репрессии были продолжением сталинских чисток (также известных как Великая чистка), развернувшихся в Советском Союзе примерно в то же время. Советские советники НКВД под номинальным руководством де-факто лидера Монголии Хорлоогиин Чойбалсана преследовали тысячи людей и организаций, считавшихся угрозой монгольской революции и усиливающейся Советское влияние в стране. Как и в Советском Союзе, методы репрессий включали пытки, показательные процессы, казни и заключение в отдаленные исправительно-трудовые лагеря, часто в советские ГУЛАГи . По разным оценкам, казнили от 20 до 35 тысяч «врагов революции», что составляло от трех до пяти процентов всего населения Монголии в то время. Среди жертв были те, кого обвиняли в поддержке тибетского буддизма , панмонголистского национализма и прояпонских настроений.
Монголия, одна из древнейших стран в мире, находилась на пике своего могущества в 13-14 веках, когда Монгольская империя простиралась от Азии до Венгрии и Польши. Монголия была одной из провинций Китая с 17-го века до китайской революции 1911 года, когда была провозглашены независимость страны, за чем последовало установление советской власти.
Репрессии, позаимствованные у Советского Союза, начались в Монголии во второй половине 1920-х годов и были ориентированы на аристократию и религиозные учреждения. Первая попытка (неудачная) коллективизации и ликвидации частной собственности была осуществлена революционным социалистическим режимом в 1929-1932 годах. Коллективизация спровоцировала массовый забой скота и антикоммунистические восстания.
Сталинские репрессии в Монголии достигли пика во время чисток 1937-1939 годов. Ими руководил Чойбалсан Хорлоо (1895-1952), которого Иосиф Сталин собственноручно выбрал в качестве «своего человека» в Монголии. Чистки, охота на врагов народа, которые затронули страну, партию, армию и в особенности буддийское духовенства, привели, к по меньшей мере 28 000 - 40 000 жертв (что составляло около четырех-пяти процентов населения Монголии в то время).
Почти 20 000 жертв репрессий были буддийские ламы, массовые захоронения которых были обнаружены в Мөрөне в 1991 году и в Улан-Баторе в 2003 году. Около 10 000 монахов были арестованы, а монашеский статус был ликвидирован, и было закрыто около 750 монастырей. В итоге культурный ландшафт Монголии был изменен навсегда.
Общее число жертв коммунистического режима с 1926 по 1991 год составляет, по меньшей мере, 35 000 человек. Глава президентской комиссии по жертвам репрессий заявляет, что 100 000 человек по всей стране стали жертвами сталинского режима.