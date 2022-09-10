С начала военных действий в Украине погибли 5,7 тыс. мирных жителей, - ООН

- Азия и мир, политика
- 11:33, 10 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - После начала военной операции России в Украине управление верховного комиссариата ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 5 767 мирных жителей. По информации комитета, ранены были 8 282 человека.
«На сегодняшний день мы подтвердили 14 059 жертв среди гражданского населения: 5 767 мирных жителей были убиты и 8 292 ранены в результате боевых действий. Как мы неоднократно говорили, мы знаем, что реальные цифры, вероятно, значительно выше»,— рассказала глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер.
В ООН также призвали обеспечить эвакуацию людей с инвалидностью, многие из которых до сих пор находятся в специализированных учреждениях в зоне боевых действий. По информации комитета по правам людей с инвалидностью ООН, их эвакуация не была приоритетной. Однако число людей с инвалидностью в зоне боевых действий ООН не приводит.