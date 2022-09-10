Страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря

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CentralAsia (CA) - США вместе со странами G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем — 5 февраля 2023 года. Об говорится в предварительном руководстве по применению предельных цен на российскую нефть Минфина США (.pdf). Это будет одной из мер по установлению потолка цен на сырье из России. Лимит цен на нефть будут устанавливать только те страны, которые согласились на этот механизм.

«В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, США приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти, добытой в РФ, а также продуктов ее переработки. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 года — применительно к морской транспортировке нефтепродуктов»,— говорится в сообщении.

Страны, которые платят российскую нефть цену равную или ниже предельной, продолжат получать топливо по этим условиям. В документе также уточняется, что после введения потолка цен на российскую нефть, эмбарго США на ее поставки останется в силе.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо говорил, что введение потолка цен на нефть не лишит РФ стимула продолжать ее продажу. Он обосновал это тем, что экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, не имеет смысла, а план по ограничению предполагает «четкие стимулы» для РФ не отказываться от экспорта. Также Уолли Адейемо сообщил, что режим лимита цен на нефть предполагает ответственность за его обход. По словам Адейемо, США рассчитывают, что нефть РФ продолжит поступать на мировой рынок при условии, что закупающие ее компании будут «добросовестно» придерживаться лимита цен.

План ограничения цен стран G7 предусматривает отказ в ряде услуг по обслуживанию нефтяных грузов по цене выше предельного уровня цен на нефть. По мнению экспертов, это может означать потенциальный предел в районе около $60 за баррель, поскольку российская нефть марки Urals, основанная на эталонных фьючерсах на нефть марки Brent, в 2019 году продавалась по цене от $50 до $70 за баррель. Россия экспортирует примерно 8 млн баррелей сырой нефти и топлива в день, что делает ее крупнейшим экспортером нефти в мире, ранее сообщало агентство Reuters.

В документах российского правительства указана предельная себестоимость добычи нефти в размере $44 за баррель, хотя некоторые западные официальные лица считают, что она может быть несколько ниже, отмечает агентство. Страны G7 обсуждают возможность введения с декабря потолка цен на российскую нефть, а с февраля — на нефтепродукты.