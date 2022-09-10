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Зеленский заявил, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Харьковской области

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под контролем РФ. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 198-го дня военных действий.

«Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают… В настоящее время вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области… Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших граждан», – сказал он.

При этом Зеленский не уточнил названия населенных пунктов, которые освободили украинские военные. 8 сентября он опубликовал видео из города Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, который перешел под контроль ВСУ.

Украинское издание «Фокус» сообщило, что по состоянию на 9 сентября известно о 17 освобожденных населенных пунктах Харьковской области, но список неполный.

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