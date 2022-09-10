Карла III официально провозгласили королем Великобритании

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CentralAsia (CA) - Карл III официально стал королем Великобритании после того, как этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в субботу, 10 сентяря в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, сообщает Independent.

В Совет по престолонаследию вошли члены Тайного совета, который состоит из советников королевы — наиболее уважаемых и опытных бывших и действующих политиков. Всего их около 700, однако в церемонии приняли участие около 200 человек. Совет по престолонаследию утвердил Карла III королем, после чего первые лица государства подписали соответствующую прокламацию.

В числе тех, кто поставил свои подписи, были сын короля Уильям, который накануне получил титул принца Уэльского и стал официальным наследником, жена Карла III — королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, недавно назначенная лордом-председателем Совета (возглавляет Тайный совет) Пенни Мордонт, премьер-министр Лиз Трасс.

Сам Карл III на этой части церемонии не присутствовал. Однако в рамках второй части он принесет клятву, а также утвердит распоряжения, которые обеспечат преемственность правительства.

На церемонии Совета по престолонаследию присутствовали также бывшие премьер-министры Британии — Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны долны пройти 19 сентября, в Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Он был в очереди на престол в течение семи десятилетий, что стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.