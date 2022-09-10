экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России впервые с марта выявили более 53 тыс. случаев COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявили 53 486 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб в Telegram. Показатель стал максимальным за последние полгода с 9 марта, когда выявили 58 675 случаев.

Больше всего случаев специалисты обнаружили в Москве — 6325 заболевших, Санкт-Петербурге — 3427, Нижегородской области — 1854 и Подмосковье — 1801.

В больницы попали 3977 человек, что на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября. Умерли 97 человек. Выздоровели 46 023 россиянина.

Накануне суточное число заболевших составило 52 106. Количество госпитализированных достигло 3621, а умерших — 96. С начала пандемии коронавирусом переболели более 20 млн человек, выздоровели более 19 млн, умерли, по подсчетам оперштаба, — 385,2 тыс.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Энхжин стала первой женщиной-пилотом реактивного самолета в Монголии
  • Город Улан-Батор владеет 66% недавно открытой угольной шахты
  • Карла III официально провозгласили королем Великобритании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com