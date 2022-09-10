В России впервые с марта выявили более 53 тыс. случаев COVID-19

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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 53 486 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб в Telegram. Показатель стал максимальным за последние полгода с 9 марта, когда выявили 58 675 случаев.

Больше всего случаев специалисты обнаружили в Москве — 6325 заболевших, Санкт-Петербурге — 3427, Нижегородской области — 1854 и Подмосковье — 1801.

В больницы попали 3977 человек, что на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября. Умерли 97 человек. Выздоровели 46 023 россиянина.

Накануне суточное число заболевших составило 52 106. Количество госпитализированных достигло 3621, а умерших — 96. С начала пандемии коронавирусом переболели более 20 млн человек, выздоровели более 19 млн, умерли, по подсчетам оперштаба, — 385,2 тыс.