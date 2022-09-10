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В Харьковской области началась эвакуация населения из Купянска и Изюма

CentralAsia (CA) -  Пророссийские власти Харьковской области объявили эвакуацию мирного населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлака, сообщил глава района Максим Губин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована», - сказал он.

Женщин с детьми из затронутых боевыми действиями районов разместят в Краснодарском крае. Также людей эвакуируют в Луганскую народную республику.

«Прежде всего (эвакуация проводится) из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты»,— сказал Ганчев.

Глава военно-гражданской администрации также заявил, что если возникнут проблемы с размещением эвакуируемых, то он обратится за помощью к Белгородской области.

8 сентября в Харьковской области начались интенсивные бои. Назначенный российскими военными глава местной администрации Виталий Ганчев признал, что был потерян контроль над несколькими населенными пунктами, включая город Балаклею и поселок Шевченко. Минобороны ситуацию в области не комментирует. В Кремле вопросы о контроле над этими территориями переадресовали к оборонному ведомству.

Также 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под контролем РФ.

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