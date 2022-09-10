Российские телеграм-каналы сообщают, что войска РФ оставили Изюм, западные части Купянска, началась эвакуация из Лимана (карта)

CentralAsia (CA) - Российский телеграм-каналы сообщают, что войска РФ оставили Изюм и западную часть важного железнодорожного узла Купянск, разделенного на две половины рекой Оскол.

Российский телеграм-каналы «Рыбарь» публикует карту оперативной обстановки на харьковском направлении по состоянию на 12:00 (мск) 10 сентября.

В свою очередь, украинские войска сообщили об «освобождении» Купянска и поднятии украинского флага над Балаклее в Харьковской области.

Противоречивые сведения поступают по поводу населенного пункта Лиман на южном краю изюмской группировки ВС России. По одним данным, город уже сдан. По другим, в Лимане идут бои.