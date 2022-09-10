Минобороны РФ заявило об уничтожении 6 складов боеприпасов и 7 пунктов управления ВСУ

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные за сутки уничтожили шесть ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ.

«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой народной республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области», - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Кроме того, по его словам, за сутки были нанесены удары по семи пунктам управления ВСУ, а также 48 артиллерийским подразделениям и 178 скоплениям военнослужащих и техники в ДНР и Николаевской областях.

«В районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», - добавил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также заявил об уничтожении 155-мм американской гаубицы М777 и подавлении двух взводов реактивной и пяти взводов ствольной артиллерии в ДНР.