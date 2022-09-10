Число случаев коронавируса в мире приблизилось к 608 млн
- Азия и мир, общество
- 20:09, 10 сентября 2022
- Просмотров: 169
CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 607,97 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 512 856 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.