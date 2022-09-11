В Монголию с официальным визитом прибыл Ли Чжаньшу

CentralAsia (MNG) - 10 сентября 2022 года г-н Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, прибыл в Улан-Батор 10 сентября 2022 года с официальным визитом в Монголию.

В ходе его визита председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав проведет официальные переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, Ли Чжаньшу нанесет визит вежливости президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и встретится с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В ходе встречи и переговоров стороны обменяются мнениями по широким вопросам сотрудничества между высшими законодательными органами Монголии и Китая и двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Этот визит укрепит всестороннее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем, повысит политическое доверие и взаимопонимание, расширит сотрудничество между законодательными органами и придаст важный импульс для стимулирования торгово-экономического сотрудничества.

Это визит на уровне председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в Монголию спустя 9 лет.

Высокого гостя приветствовали на международном аэропорту Чингисхана, заместитель председателя Великого Государственного Хурала Монголии С. Одонтуяа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Китае Т. Бадрал, член Великого Государственного Хурала, председатель Постоянной комиссии по вопросам юстиции, председатель монголо-китайской депутатской группы в парламенте Л. Мөнхбаатар, заведующий отделом иностранных дел Секретариата Парламента Ц.Жамбалдорж, директор Департамента соседних стран МИД Р.Алтангэрэл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии Цай Вэньруй и другие официальные лица.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения