Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма

- Азия и мир, политика
- 20:59, 10 сентября 2022
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|Продолжение: Власти ДНР и военкоры сообщили об выходе российских войск из Изюма
|Предыстория: Российские телеграм-каналы сообщают, что войска РФ оставили Изюм, западные части Купянска, началась эвакуация из Лимана (карта)
CentralAsia (CA) - Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции», сообщили в ведомстве.
В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. За это время уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, заявляет Минобороны.
«В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, — отметили в министерстве. — В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».
10 сентября первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».
Накануне Минобороны опубликовало кадры переброски подкреплений на харьковское направление, не комментируя сложившуюся там ситуацию. 10 сентября ведомство сообщило, что ВКС России нанесли удар по штабу 5-й бригады Нацгвардии Украины и пунктам дислокации националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева.
Российские войска контролируют часть Харьковской области (Харьков подконтролен Киеву). Пророссийская военно-гражданская администрация региона 9 сентября объявила эвакуацию мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука и сообщила о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил.
10 сентября администрация заявила о постоянных обстрелах Изюма со стороны ВСУ и тяжелой ситуации в городе.