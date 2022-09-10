Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма

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CentralAsia (CA) - Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции», сообщили в ведомстве.

В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. За это время уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, заявляет Минобороны.

«В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, — отметили в министерстве. — В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».

10 сентября первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

Накануне Минобороны опубликовало кадры переброски подкреплений на харьковское направление, не комментируя сложившуюся там ситуацию. 10 сентября ведомство сообщило, что ВКС России нанесли удар по штабу 5-й бригады Нацгвардии Украины и пунктам дислокации националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева.

Российские войска контролируют часть Харьковской области (Харьков подконтролен Киеву). Пророссийская военно-гражданская администрация региона 9 сентября объявила эвакуацию мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука и сообщила о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил.

10 сентября администрация заявила о постоянных обстрелах Изюма со стороны ВСУ и тяжелой ситуации в городе.