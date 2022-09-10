Пожар в Костанайской области Казахстана полностью потушен

CentralAsia (KZ) - Крупный лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован в 10.00 часов 10 сентября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС.

В министерстве рассказали хронологию пожара. Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожены и повреждены более 90 жилых домов в двух населенных пунктах.

Эвакуированные вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников. Всего с начала пожара спасатели эвакуировали 2091 человека.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.

При разборе завалов в селе Аманкарагай был обнаружен труп гражданина 1935 года рождения.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа.

Воздушными судами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1785 человек.

На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человек и 21 единицы техники.

Оперативный штаб закончил свою работу.

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