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Глава ДНР сообщил о тяжелой обстановке в Лимане
Денис Пушилин
Денис Пушилин

CentralAsia (CA) -  Город Лиман находится под контролем Донецкой народной республики (ДНР), однако ситуация усложняется из-за боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Немного о Красном Лимане (название города до 2016 года). Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики», — заявил Пушилин, заверив, что пока не может опубликовать всю информацию из соображений безопасности на фронте.

Ранее военкоры сообщали, что российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с ВСУ в Лимане. Это опровергает появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули город.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что при боях в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». При наступлении ВСУ используют гаубицы М-777 и пехоту.

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