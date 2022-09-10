Стала известна дата похорон королевы Елизаветы II

Елизавета II

CentralAsia (CA) - Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени. До похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Гроб будет доставлен из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, а во вторник отправлен самолетом в Лондон. Позже он будет находиться в Вестминстерском зале со среды до утра похорон, которые состоятся в лондонском Вестминстерском аббатстве.

«Мы будем выполнять наш долг в ближайшие дни с тяжелым сердцем, но и с самой твердой решимостью обеспечить достойное прощание с одной из определяющих фигур нашего времени»,— заявил граф-маршал Эдвард Фицалан-Говард, герцог Норфолк.

В настоящее время тело королевы покоится в дубовом гробу, покрытом королевским штандартом Шотландии и с венком из цветов, возложенным сверху, в бальном зале замка Балморал.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Также новый король утвердил распоряжение о том, что день похорон королевы будет выходным днем.