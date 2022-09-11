Монголия и Малайзия готовятся к финальному бою за выход в Дивизион А

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Малайзия сразятся в последний раз, когда две команды-сюрпризы чемпионата Азии по баскетболу среди женщин FIBA U18, Дивизион B, договорились о встрече в финале.

Собравшись в группу B в начале турнира, оба снова настроены на столкновение после победы над своими соперниками в насыщенном событиями полуфинале, который состоялся в субботу вечером на крытом стадионе Корамангала.

Монгольские баскетболистки в клетке завершили матч за звание чемпиона после того, как выжили в Самоа в другом неофициальном матче со счетом 65-64.

Болор Эрдэнэ Батцоож лидирует с 19 очками. Нямжав Нандинхусэл набрала 18 очков и 12 подборов, а Энхбуян Энхбаяр сделала 13 маркеров, поскольку трио показало отличные результаты в победе.

Но именно Нямцэцэг Батжаргал забила самую важную корзину матча, забив прыгуна, который вывела их вперед за 1:03 до конца. После этого самоанцы пошатнулись, пропустив ключевые штрафные броски и совершив потери в последние 50 секунд.

Нямцэцэг закончила с 6 очками и 6 подборами для Монголии, которая выйдет в финал все еще невредимой с общим результатом 4: 0, с одной из их побед за счет Малайзии, 72-57, на групповом этапе.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Нямжав Нандинхусэл (MGL) 27 EFF 18 очков, 12 подборов, 5 передач, 3 перехвата, 1 блок-шот

Малия Джей Рууд (SAM) 24 EFF 18 очков, 10 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 40:00

Кейт Колин Бобадилья (PHI) 20 EFF 19 очков, 9 подборов, 2 передачи

Лиана Эшли Лун (PHI) 19 EFF 17 очков, 10 подборов, 3 перехвата

Лаксами Хьючайапхум (THA) 17 EFF 15 очков, 8 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот

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