Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров

CentralAsia (CA) - На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз, Турция, Греция и Египет заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млн, сообщает АТОР.

Турция рассчитывает на миллион немецких туристов

«Отопление включено в стоимость проживания». Теперь сообщение все чаще можно увидеть рекламных объявлениях и других акциях о путешествиях, проходящих в Германии. Перед лицом энергетического кризиса и инфляции многие немцы обдумывают идею долгосрочного отпуска в странах с более низкой стоимостью жизни.

Соответствующий интерес подогревает и реклама. Так, сеть дисконтных супермаркетов Lidl продвигает туры в Турцию с перелетом зимой на 22 дня за 599 евро ($608).

В Турции рассчитывают на значительный рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой. Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи считает, что предстоящий зимний сезон станет самым лучшим за последние три года.

Индустрия гостеприимства Турции готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее. Тогда в период с ноября по февраль только из Германии приехало 427 тыс. гостей. По словам Ягджи, предполагается, что как минимум 152 гостиницы провинции Анталья в этом году продолжат принимать гостей всю зиму. Это гораздо больше, чем в прошлые годы.

Генеральный директор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур поясняет, что счета на оплату отопления в Германии обойдутся в два раза дороже, чем отдых в турецком отеле с питанием «все включено». Он полагает, что зимой в Турцию может приехать 1 млн немецких туристов.

«По этой причине мы говорим отельерам: подумайте дважды, прежде чем закрывать свой отель зимой», – подчеркивает Угур.

Египет готов составить конкуренцию Турции

Примеру Турции готов последовать и Египет. Местная федерация туристических палат заявила о подготовке к запуску программы «длительное пребывание зимой», направленной на привлечение европейских туристов.

В первую очередь, она будет рассчитана на пенсионеров, но при этом в Египте рассчитывают и на тех, кто может работать удаленно. Даже слоган для «удаленщиков» уже придумали: «Ваш новый офис на море».

Минтуризма Египта дало поручение местным отельерам разработать предложения для долгосрочного пребывания европейцев, и призывает гостиницы не затягивать с этим, чтобы Турция «не переманила всех туристов». В Египте настроены решительно, и хотят сделать свое предложение более привлекательным по цене, чем у Турции.

Греция зовет, но молчит про отопление

«Заигрывает» с немецкими пенсионерами и Греция. Во время визита в Берлин министр туризма Греции Василис Кикилиас яростно защищал свой план заманить немецких пенсионеров в Грецию на зимовку.

«Погода лучше, жизнь дешевле», – таковы его аргументы. Чтобы реализовать свой план, он уже провел переговоры с гостиничной индустрией. Но такого большого количества мест, как в Турции или в Египте, в Греции, конечно же, просто не нашли. По словам министра, в несезон для немецкого рынка будет доступно… около 1000 мест.

Правда, греческий министр умолчал о том, что в холодные месяцы большинство прибрежных отелей в Греции закрыто, а те, что будут работать, будут платить больше обычного за отопление, а значит, переложат часть этих расходов на туристов. Чартерные рейсы из Германии в Грецию возобновятся только в марте. Так что дешево перезимовать в Греции у европейцев не получится.

Почем зимовка для европейцев?

Издание рассказало о ценах, которые предлагают немецкие туроператоры. Так, у компании FTI одно из самых популярных предложений, тур в Турцию с января по март на 90 ночей в отеле 4*, включая перелет и питание по системе «все включено». От 2640 евро (($2680) на человека – это менее 30 евро в сутки.

В Тунисе еще дешевле: проживание в отеле 4* в Порт-эль-Кантауи в течение трех месяцев (все включено, включая перелет) – от 1800 евро, или примерно 20 евро с человека в сутки.

Отдых в апартаментах на Канарских островах на 21 день и более – от 40 евро в сутки.

Чем все это обернется для российских туристов?

Как минимум, приток европейских пенсионеров и удаленщиков в Турцию приведет к сокращению доступного предложения в отелях категории 3-4*, а также усугубит дефицит на рынке аренды частного жилья. Стоимость аренды с марта из-за релокации российских граждан на курортах Антальи и так уже выросла в несколько раз.

В Турции пытаются решить жилищную проблему. Министр окружающей среды, городского планирования и изменения климата Мурат Курум объявил, что Турция переоборудует 1,5 млн кв м в Стамбуле и 4 млн кв. м офисов по всей стране в жилые дома.

По мнению представителей DMC-компаний Египта, на красноморских курортах для долгосрочного проживания европейские пенсионеры будут выбирать преимущественно отели на «все включено», поскольку рынок арендного предложения не велик. Да и набор удобств под «ключ» при съеме квартиры в Египте куда более скромный, нежели в Турции (там, как правило, есть и бассейн в сите, уборка и пр.).