Минобороны России сообщило об ударах в районе Балаклеи и Изюма

CentralAsia (CA) - Российская штурмовая авиация поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки и наносит удары по военным объектам и технике украинских сил, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. К публикации прикреплены кадры работы военной авиации.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — отметили в ведомстве, не уточнив, в каком районе происходят эти действия.

Минобороны позднее сообщило о боевой работе экипажей вертолетов Ми-8-МТВ-5 из состава авиации Западного военного округа в районе проведения российской военной операции на Украине. Ведомство указало, что экипаж вертолета уничтожил «обнаруженные укрепленные опорные пункты, бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ», также не уточнив, где это произошло.

Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

Днем ранее ведомство опубликовало кадры переброски тяжелой техники на Харьковское направление, не комментируя обстановку в регионе. В тот же день военно-гражданская администрация подконтрольной России части Харьковской области объявила эвакуацию мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука и сообщила о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил.

10 сентября администрация заявила о постоянных обстрелах Изюма со стороны ВСУ и тяжелой ситуации в городе. До этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

До объявления о перегруппировке российские силы контролировали около 20% Харьковской области, говорил в конце июля глава ВГА региона Виталий Ганчев.