Украинские войска зашли в Купянск. ВСУ «освободили» 2000 кв. км территории, - Генштаб ВС Украины

CentralAsia (CA) - Военное руководство Украины подтвердило заход украинских войск в Купянск Харьковской области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ на 11 сентября.

«Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров территории. Украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.

По данным утренней сводки, российские войска совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Северском направлении - неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

- на Харьковском направлении – в районах Лютовки, Тимофеевки, Дементиевки, Золочева, Сосновки, Питомника, Русских Тишков, Черкасских Тишков и Борщевой;

- на Славянском направлении - в Славянске, Долине, Краснополье, Большой Камышевахе, Долгеньком и Дмитровке;

- на Краматорском направлении - у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

- на Бахмутском направлении - в районах Веселой Долины, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Яковлевки, Белогоровки и Веселого;

- на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

- на Новопавловском направлении – в районах Великих Новоселок, Шевченко, Угледара и Марьинки;

- на Запорожском направлении - возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

- на Южнобугском направлении – в районах Мирного, Степной Долины, Белой Криницы, Сухого Пруда, Любомировки, Безымянного и Новой Зари.

«Войска РФ продолжают нести потери. На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях войск РФ на указанном направлении. За предыдущие сутки в Валуйки Белгородской области доставлены более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву были эвакуированы более сотни военных РФ», - говорится в сводке.

Из-за значительных потерь в живой силе российские войска планируют провести «мобилизацию» мужского населения на временно «захваченных» территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты, сообщает Генштаб.

По данным штаба, в ответ на успешные действия ВСУ российские войска проводят контрмеры. В населенных пунктах на временно «захваченных» территориях Харьковской и Херсонской областей войска РФ усиливают административно-полицейский режим, запрещая въезд и выезд, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

В то же время ВСУ в очередной раз отразили атаки российских войск в районах Сосновки, Майорска, Николаевки Второй, Зайцево, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Песок, Первомайского и Новомихайловки.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 23 удара, уничтожив четыре зенитных ракетных комплекса, поразив четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники войск РФ. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Ракетными ударами поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника российских войск в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства войск РФ с военной техникой на них.