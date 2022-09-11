Три человека умерли на севере Сирии из-за вспышки холеры

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CentralAsia (CA) - В нескольких районах Сирии произошла вспышка холеры. О гибели трех человек из-за холеры сообщила Курдская автономная администрация. На курдских территориях выявлены как минимум 15 заболевших. 16 случаев зарегистрированы в провинции Алеппо. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

По данным канала SANA, при проверке образцы холеры нашли в сточных водах и на заводе по производству кубов льда. После этого завод закрыли в срочном порядке. Департамент здравоохранения Курдской администрации призвал международные организации помочь остановить холеру.

В Сирии периодически начинаются вспышки холеры из-за нехватки чистой воды. По информации ВОЗ, после начала вооруженного конфликта в Сирии число людей, которые имеют доступ к чистой воде, сократилось в три раза. Вспышка холеры произошла в Сирии в 2015 году. Представитель ВОЗ в Сирии в 2020-м предупреждал, что ситуация с холерой в стране будет усугубляться.

Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. У большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно фиксируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой и 21–143 тыс. случаев смерти.