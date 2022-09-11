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Путин стал первым главой государства, который поздравил Карла III с вступлением на престол, - The Independent

CentralAsia (CA) -  Как пишет британское издание The Independent, президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, кто поздравил Карла III с восшествием на престол, несмотря на натянутые российско-британские отношения на фоне военной операции в Украине.

СМИ также отмечают, что Карл III был первым членом британской королевской семьи, который высказался против ввода российских войск в Украину. Карл III назвал решение о начале военной операции «атакой на демократию» и выразил солидарность с Украиной, напомнила газета Daily Mail.

Владимир Путин и Карл III встречались несколько раз. Последний раз они виделись в 2003 году. Тогда Путин вместе с женой Людмилой посещал Букингемский дворец в рамках визита российского президента в Великобританию.

Карл III официально стал королем Великобритании 10 сентября после смерти королевы Елизаветы II. В тот же день Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III.

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