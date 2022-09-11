CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки выявили 180 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Днем ранее этот показатель составлял 211 человек.
По регионам ситуация выглядит следующим образом:
Нур-Султан – 29,
Алматы – 18,
Абайская область - 1,
Акмолинская область – 19,
Актюбинская область – 7,
Атырауская область – 8,
Восточно-Казахстанская область – 2,
Западно-Казахстанская область – 14,
Жетысуская область - 4,
Карагандинская область – 30,
Костанайская область – 19,
Кызылординская область – 1,
Мангистауская область – 6,
Павлодарская область – 7,
Северо-Казахстанская область – 9,
Туркестанская область – 3,
Улытауская область - 3.
Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.
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