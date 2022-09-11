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В Казахстане за сутки выявили 180 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки выявили 180 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Днем ранее этот показатель составлял 211 человек.

По регионам ситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан – 29,

Алматы – 18,

Абайская область - 1,

Акмолинская область – 19,

Актюбинская область – 7,

Атырауская область – 8,

Восточно-Казахстанская область – 2,

Западно-Казахстанская область – 14,

Жетысуская область - 4,

Карагандинская область – 30,

Костанайская область – 19,

Кызылординская область – 1,

Мангистауская область – 6,

Павлодарская область – 7,

Северо-Казахстанская область – 9,

Туркестанская область – 3,

Улытауская область - 3.

Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.

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