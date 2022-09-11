Пророссийские власти Запорожской области заявили об остановке шестого энергоблока АЭС

CentralAsia (CA) - Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета пророссийской администрации Запорожской области, заявил, что шестой энергоблок Запорожской АЭС остановлен. По его словам, до этого энергоблок работал на минимальной мощности.

«Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — сказал Владимир Рогов «РИА Новости».

Как пояснил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа «Интерфаксу», сейчас энергоблок переводят в холодное состояние.

Александр Волга, называющий себя главой пророссийской администрации Энергодара, также сообщил «Интерфаксу», что снабжение электричеством Энергодара продолжается, несмотря на остановку последнего энергоблока АЭС. «Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен»,— сказал он.

Крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС контролируют российские войска, но на ней работает персонал украинской компании «Энергоатом». С 1 сентября по 6 сентября на АЭС побывала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), специалисты агентства были оставлены на станции в качестве наблюдателей. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что большая часть систем безопасности на станции работает относительно хорошо, однако ее целостность все же вызывает беспокойство.