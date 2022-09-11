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Названа главная ошибка мигрантов в России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Иностранные граждане нарушают российский закон, когда регистрируются не по адресу проживания. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление Росреестра. Так, с сентября минимальный размер площади на человека в праве на жилое помещение должен превышать 6 кв. м. Также запрещается создавать, делить и продавать микродоли.

По словам Коженова, это нововведение не скажется на трудовых мигрантах. Он напомнил, что каждый иностранец должен регистрироваться по месту фактического проживания.

«Нет ограничения на то, сколько мигрантов можно зарегистрировать в квартиру. Если 30 человек там умещается со своими матрасами, одеялами и всем остальным – пожалуйста, регистрируйтесь», – сказал Коженов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что нарушением закона является «регистрация не по адресу проживания, то есть когда он живет в одном месте, а регистрируется в другом».

Инициатива Росреестра направлена на решение некоторых проблем в сфере недвижимости, в том числе на борьбу с черными риелторами, считает президент Федерации мигрантов.

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