В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВС Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - За сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, штабы располагались в районах Артемовска и Райгородка Донецкой народный республики (ДНР), а также в районах Калиновское и Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области.

Кроме того, российские войска уничтожили 43 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику противника в 103 районах. «В районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», — отметил Конашенков.