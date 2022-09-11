В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 17:28, 11 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - За сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, штабы располагались в районах Артемовска и Райгородка Донецкой народный республики (ДНР), а также в районах Калиновское и Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области.
Кроме того, российские войска уничтожили 43 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику противника в 103 районах. «В районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», — отметил Конашенков.