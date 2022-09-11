Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 200 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:32, 11 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 11 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 52650 (+400) человек, танков ‒ 2154 (+18) ед, боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед, артиллерийских систем – 1263 (+4) ед, РСЗО – 311 (+0) ед, средства ПВО ‒ 162 (+0) ед, самолетов – 242 (+3) ед, вертолетов – 213 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4), крылатые ракеты ‒ 216 (+1), корабли /катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед, специальная техника – 117 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia