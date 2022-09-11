Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 200 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:32, 11 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 11 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 52650 (+400) человек,
танков ‒ 2154 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,
артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,
РСЗО – 311 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
самолетов – 242 (+3) ед,
вертолетов – 213 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
крылатые ракеты ‒ 216 (+1),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,
специальная техника – 117 (+1).
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