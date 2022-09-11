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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 200 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 11 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 52650 (+400) человек,

танков ‒ 2154 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,

артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,

самолетов – 242 (+3) ед,

вертолетов – 213 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),

крылатые ракеты ‒ 216 (+1),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,

специальная техника – 117 (+1).

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