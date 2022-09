ISW: Украина «освободила» больше территорий за 5 дней, чем Россия «захватила» с апреля (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах и ​​захватили более 3000 кв. км территории за последние 5 дней с 6 сентября — больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Выводы института:

Украинские силы в Харьковской области разрушают северную российскую ось Донбасса, и украинские войска, вероятно, вернут себе Изюм в ближайшие 48 часов.

Минобороны России объявило о выводе войск с линии Балаклея — Изюм 10 сентября, и неспособность Минобороны России поставить эффективные информационные условия коллапсирует российское информационное пространство.

Украинские войска вышли на позиции в пределах 15–25 км от российско-украинской границы на северо-востоке Харьковской области, северной окраине Изюма, южной и юго-западной окраине Лимана и захватили западную половину Купянска.

Российские силы укрепляют передовые позиции в Херсонской области, в то время как украинские силы ведут позиционные бои и продолжают свою кампанию по перехвату российских логистических линий.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к югу от Бахмута и к западу от Донецка.

Сообщается, что российские силы усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской и Запорожской областях в ответ на контрнаступление украинских войск на южной оси.