Из-за войны на Украине и расизма представители буддийских народов РФ переезжают в Монголию, — Window on Eurasia

CentralAsia (MNG) - Возмущенные как путинской войной на Украине, так и расизмом внутри страны, некоторые представители буддийских народов России переезжают в Монголию.

Возможно, самой незаметной эмиграцией из России с начала путинской войны в Украине была эмиграция бурят, тувинцев и калмыков, трех буддийских и монгольских народов в России, в Монголию. Многим трудно приспособиться и планируют двигаться дальше, но немногие планируют вернуться в Россию даже после того, как Путин уйдет со сцены и война закончится.

Простые монголы довольно приветливо относятся к этим людям, точное число которых неизвестно; но правительство проявляет осторожность не только потому, что сталкивается с трудностями в обеспечении работой растущего населения, но и потому, что боится разозлить Россию или открыть дверь для притока монголов из Китая, что может дестабилизировать ситуацию.

Некоторые буддийские народы в России начали переселяться в Монголию еще до войны, потому что они все чаще становились жертвами русского расизма и ксенофобии, но их число увеличилось с войной, против которой многие из их числа выступают и не хотят служить в ней.

Дугарма, бурятка, ныне проживающая в Монголии, покинула Россию в 2016 году из-за расизма, с которым она столкнулась. Люди приветствовали ее, но правительство мешало ей найти работу или открыть бизнес. Но она живет в Монголии так же хорошо, как и в Бурятии, и ей больше нравится быть там, где люди называют вещи своими именами, например, войну и геноцид.

Немногие из ее соплеменников смогли приехать во время пандемии, но когда в марте Монголия снова открыла границу, прибыло гораздо больше людей, «бежавших от режима, армии и всего этого ужаса». Некоторые нашли работу, но многие планируют переехать в Корею, Турцию или США, говорит она.

Другой бурят, живущий сейчас в Монголии, Доржо, говорит, что монголы были гостеприимны, и многие буддисты из России нашли место в этом обществе. Скорее всего, их будет больше из-за русской националистической позиции Москвы и усиливающихся репрессий в отношении нерусских языков и культур.

В российском представлении Монголия – это синоним отсталости. Шутки об этом периодически бывают на ТНТ, но на самом деле Монголия выгодно отличается от многих стран СНГ. Из-за того, что на территории страны не так много полезных ископаемых, в стране не образовалось мощной прослойки ресурсной олигархии. Богатые люди в стране, в основном, в сфере торговли и сельского хозяйства. Поэтому здесь реальная демократия, выборы, права и свободы. И то, что маленькая страна, зажатая между двух агрессивных соседей – Китая и России, умудряется поддерживать неплохой уровень жизни и успешно ведёт внешнюю политику – это большое достижение монгольского народа, – сказал он.

Лично он предпочитает не иметь ничего общего с русскими «переселенцами», как он называет тех этнических русских, которые приехали в Монголию и не собираются когда-либо возвращаться в Россию. «Даже если Россия завтра закончит войну на Украине, русские националисты, которых в РФ очень много, никуда не денутся».

«Буряты внимательно прислушиваются к российским оппозиционным либералам, которые извергают одну шовинистическую жемчужину за другой, — говорит Доржо. «Эти люди могут заменить Путина, или те, кто придет после него, могут быть открытыми нацистами или коммунистами». Ни одна из этих перспектив не является хорошей для бурят или других нерусских.

Он не хочет, чтобы его дети превратились в полурусских, которые будут отчуждены от своей культуры, но в то же время будут пренебрежительно относиться к русскому большинству, которое будет считать их чужаками, как бы хорошо они ни говорили по-русски.

Он говорит, что многие в Бурятии чувствуют то же самое, хотя не у всех есть возможность уехать, и не все, кто впервые приезжает в Монголию, могут найти место и, следовательно, должны двигаться дальше. Но если что-то фундаментальное не изменится, возможно, включая независимость его народов и других, те, кто останется, станут еще злее, а те, кто ушли, не вернутся.

автор: Пол Гобл

источник: Window on Eurasia

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