Занданшатар Гомбожав и Ли Чжаньшу провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - 10 сентября 2022 года Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, прибыл в Улан-Батор 10 сентября 2022 года с официальным визитом в Монголию.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, находящийся с официальным визитом в нашей стране, провели 11 сентября официальные переговоры в Государственном дворце Монголии.

Основные принципы «Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» заключаются в том, что отношения между двумя странами основаны на взаимном уважении независимости, суверенитета, основных прав друг друга, невмешательстве во внутренние дела, равенстве и взаимной выгоде, а также взаимном уважении к развитию пути, выбранного каждым, и глобальных инициатив в области безопасности, подчеркнули они.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав сообщил, что работа по соединению порта Гашуунсухайт — Ганцмод железной дорогой продвигается, и когда этот порт будет сдан в эксплуатацию, возникнет необходимость заключения соглашения по регулированию железной дороги. В этом контексте Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей КНР было предложено обратить внимание на начало работы по восстановлению и изменению некоторых соответствующих документов, таких как Соглашение о пограничной железной дороге между Монголией и Китаем 1955 года.

Председатель Великого Государственного Хурала далее заявил, что для развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, благоприятный доступ к морю и транспортная среда имеют важное значение для интенсификации торговли и экономики. Поэтому он предложил Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики ратифицировать «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области железнодорожных перевозок», подписанное обеими сторонами в 2014 году как можно скорее. Он подчеркнул, что это не только практический результат сотрудничества законодательных органов двух стран, но и важный шаг в развитии всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Также, в рамках долгосрочного устойчивого развития взаимовыгодного сотрудничества в горнодобывающей отрасли, взаимно согласовать квоту на сохранение объема экспорта угля из Монголии в Китай на уровне 40-70 млн тонн в год до конца 2022-2025 гг, и в этом контексте он сообщил, что у него есть предложение по сокращению задолженности по своповым соглашениям в рамках подписания долгосрочного контракта купли-продажи угля и продления соглашения об обмене национальной валюты.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что серьезно рассматривает просьбу монгольской стороны, пообещал, что уделит особое внимание и поддержку.

Стороны отметили, что придают большое значение развитию трехстороннего сотрудничества между Монголией, Китаем и Россией, строительству газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии, а также строительству скоростной дороги Алтанбулаг — Замын-Ууд, соединяющая три страны, они обменялись идеями о том, как продвигать такие проекты.

Главы высших законодательных органов двух стран обсудили некоторые представляющие взаимный интерес вопросы международных отношений. председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР пригласил спикера Великого Государственного Хурала Монголии посетить Китай в удобное для него время.

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