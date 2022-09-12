Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял и встретился с Ли Чжаньшу

CentralAsia (MNG) - 11 сентября в Государственном дворце состоялась встреча премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, находящимся с официальным визитом в Монголии.

«Развитие добрососедских дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой является высшим приоритетом внешней политики Монголии. Рад, что вопросы были обсуждены и решены даже в непростые времена пандемии, стороны расширили отношения и сотрудничество, сохранили частоту встреч и визитов на высоком уровне, расширили сотрудничество», — сказал Оюун-Эрдэнэ. «Расширение парламентских отношений и сотрудничества между двумя странами важно для создания благоприятной правовой среды для сотрудничества двух стран».

В целях оживления экономики после пандемии, укрепления пропускной способности портов, открытия новых железнодорожных переездов, увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности, развития инфраструктуры и энергетики, в рамках «Новой политики восстановления», реализуемой правительством, в рамках восстановление портов и восстановление энергии, об интенсификации и направленном сотрудничестве, долгосрочная политика развития Монголии до 2050 года была одобрена парламентом. Эта политика тесно связана с планами, тенденциями развития и национальными особенностями двух соседей и регионов. Премьер-министр подчеркнул, что в первые 10 лет реализации этой политики будет четко реализована «Политика нового возрождения», которая позволит добиться больших успехов в области портов, энергетики, индустриализации, баланса между городом и деревней, зеленого развития, и государственной производительности.

Ли Чжаньшу выразил удовлетворение встречей с Премьер-министром и передал приветствия Председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Он сказал: «Китай и Монголия являются дружественными соседями, связанными горами и реками, и я рад, что двусторонние отношения и сотрудничество продолжают развиваться даже во время пандемии, сохраняя частоту взаимных визитов на высоком уровне и углубляя сотрудничество во всех областях».

Кроме того, они выразили готовность сотрудничать в расширении отношений и сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, создании благоприятной правовой среды для сотрудничества между Монголией и Китаем, активизации сотрудничества в портовой, энергетической и промышленной сферах, которые включены в Политику Нового Возрождения.

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