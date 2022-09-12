Монгольский фильм победил в категории «Лучший короткометражный фильм» на Венецианском кинофестивале

CentralAsia (MNG) - Монгольский фильм стал победителем 79-го Венецианского международного кинофестиваля в категории «Лучший короткометражный фильм». В частности, в июле прошлого года в конкурсе победил короткометражный фильм «Сентябрьский снег» режиссера П. Лхагвадулам, созданный при поддержке Монгольского совета по кинематографии.

Фильм «Сентябрьский снег» рассказывает о влиянии сегодняшнего общества на мальчика-подростка.

Что касается режиссера П. Лхагвадулам, то ее короткометражка «Рысь» ранее была отобрана в конкурсную секцию Каннского кинофестиваля. Она также получил стипендию в размере 40 000 швейцарских франков «Открытые двери» на Международном кинофестивале «Локарно» за свой кинопроект «Ze».

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