Зеленский и Лавров высказали свои мнения о переговорах

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока никакие переговоры с РФ о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций. Об этом он заявил в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Украина на защите нашей общей свободы» (YES), сообщает пресс-службе президента.

«Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что «в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний».

«Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные», – сказал он.

Как отметил глава государства, сначала необходимо, чтобы РФ покинула украинские территории и прекратила вести себя как «террорист», который начал полномасштабную войну против страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

«Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги», – пояснил Владимир Зеленский.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, передает ТАСС.

По его словам, чем дольше будет откладываться переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться.

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», – сказал Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Министр отметил, что в Киеве в качестве условий ставят вывод российских войск.

«И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции», – сказал глава МИД РФ.

Министр констатировал, что «Москва до сих пор не может получить информацию от Запада по провокации в Буче, которая произошла через два дня после достижения в Стамбуле договоренностей на основе внесенных украинской делегацией предложений».

«Те, кто громко возмущался и взваливал всю вину на Российскую Федерацию, так и не могут нам ответить на вопрос о том, можно ли хотя бы получить фамилии людей, которые, по их заверениям, были «замочены» российской армией. Они же «уходят в кусты», когда просим ответить на наши законные вопросы о том, где же Скрипали, почему не предъявлено никаких доказательств прозвучавших обвинений», – резюмировал он.