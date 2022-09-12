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Департамент продовольствия и питания Кувейта готов помочь мясному экспорту Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках работы по запуску экспорта сельхозпродукции из Монголии на целевой рынок или в страны Персидского залива, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кувейте П. Сэргэлэн встретился с председателем и директором Совета директоров и Генеральный директор Кувейтского департамента продовольствия и питания госпожой Рим Гази Аль-Фулайдж.

В начале встречи посол П. Сэргэлэн передал официальную ноту посольства с просьбой об экспорте мяса и мясных продуктов из Монголии в Кувейт к госпоже Рима Гази аль-Фулайдж и обменялись подробными мнениями.

Г-жа Рим Гази Аль-Фулайдж заявила, что сегодня в Кувейте высок спрос и потребность в мясе, и что она готова сотрудничать с запросами на экспорт мяса и мясных продуктов из Монголии. Департамент продовольствия и питания также выразил поддержку импорту мяса.

На встрече было решено, что протоколы Гигиены и Карантина должны быть согласованы, а профессиональные организации двух стран будут сотрудничать друг с другом и активно сотрудничать в будущем.

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