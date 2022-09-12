ЦУР являются базовой основой для реализации политики «Видение-2050», — Тапан Мишра

CentralAsia (MNG) - Организация Объединенных Наций в Монголии, Министерство экономики и развития, Министерство иностранных дел, администрация столичного губернатора и Национальная торгово-промышленная палата Монголии совместно организовали день «Цели устойчивого развития» на главной площади столицы.

193 государства-члена ООН присоединились к 17 целям со 169 целями устойчивого развития. Многие страны считают, что при достижении этих целей к 2030 году будут покончены со всеми формами бедности и голода, Земля будет защищена, построено справедливое и равноправное общество.

Наша страна является одной из первых стран, взявших на себя обязательство локализовать Цели устойчивого развития. Парламент утвердил документ долгосрочной политики развития «Видение-2050», определяющий приоритеты ее развития в соответствии с этими глобальными целями.

Постоянный координатор ООН в Монголии Тапан Мишра подчеркнул во время открытия Дня, что успешная реализация Целей устойчивого развития станет основой для реализации долгосрочной политики развития Монголии.

«Прошло семь лет с тех пор, как Организация Объединенных Наций провозгласила и утвердила ЦУР, комплексно отражающие социальные, экономические и экологические вопросы. В рамках долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050» целевые программы, которые должны быть реализованы в первые 10 лет, тесно увязаны с ЦУР. На пути к достижению этой цели были определенные трудности. Как мы все знаем, проблемы, стоящие перед миром, такие как пандемия и геополитика, создают трудности в реализации этой цели. Нам всем нужно работать усерднее и работать вместе, чтобы преодолеть эту проблему. Я хотел бы подчеркнуть возрастающую роль Организации Объединенных Наций в этом отношении. Мы хотим, чтобы Организация Объединенных Наций была более активной, а стороны тесно сотрудничали для достижения ЦУР. Если мы все будем работать вместе, мы сможем достичь ЦУР вовремя, — сказал министр экономического развития Ч. Хурэлбаатар.

«Цели устойчивого развития — это великая программа, которая охватывает общее стремление человечества, с принципом никого не оставлять позади, заявляя, что каждый должен вносить свой вклад в процветание и извлекать из этого пользу. Монголия стала одной из первых стран, принявших эту цель, и ее последовательные усилия по успешной реализации этой цели в тесной координации с национальной политикой развития высоко ценятся на международном уровне. Эта программа представляет собой скоординированную непрерывную работу с участием всех сторон, включая правительство, частный сектор, партнеров по развитию, гражданское общество, академические и исследовательские учреждения и отдельных лиц, реализующих политику развития, поддерживающих национальные предложения и инициативы и добавляющих ощутимые преимущества граждан, важно внести свой вклад в усилия национального сообщества. В ходе своего недавнего визита в нашу страну Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил усилия Монголии по реализации ЦУР, — подчеркнула министр иностранных дел Б. Батцэцэг.

Мероприятие «День открытых дверей ЦУР» направлено на привлечение и повышение осведомленности монгольской общественности о ЦУР, признание и продвижение передового опыта, индивидуальных инициатив и позитивных изменений, созданных заинтересованными сторонами, включая частный сектор, партнеров по развитию и местные сообщества, которые внесли свой вклад в ЦУР. Демонстрируя их достижения и решения для устойчивого развития, мероприятие также вдохновляет и мобилизует больше индивидуальных и коллективных действий и приверженности достижению ЦУР и Видения 2050.

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