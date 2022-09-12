ЭСКАТО пригласила Монголию принять участие в Саммите по изменению климата

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ принял заместителя исполнительного директора Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Кавеха Захеди и главу Региона Северо-Восточной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Б. Ганболд.

На встрече стороны обменялись мнениями по широкому кругу тем, включая изменение климата и адаптацию, опустынивание, деградацию земель, загрязнение воздуха, лесные резервы, финансирование решения этих экологических проблем, региональное сотрудничество.

В начале встречи министр окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ представил национальное движение «Миллиард деревьев», инициативу президента Монголии У. Хурэлсух, «Защита озера Хубсугул». И сказал, что в рамках правительственной «Политики нового возрождения» Монголия продемонстрирует лидерство в политике «Зеленого развития» на региональном уровне и представила политику и цели, которые необходимо реализовать против изменения климата и глобального потепления. Он также выразил заинтересованность в организации международного форума по этой теме в Монголии в 2023 году, а также в расширении и активизации регионального сотрудничества в области защиты окружающей среды, включая изменение климата.

«Мы согласны с тем, что региональное сотрудничество более эффективно для решения экологических проблем, особенно изменения климата, адаптации и опустынивания. В будущем мы готовы поддерживать и сотрудничать с Монголией в любых экологических проблемах, стоящих перед миром, особенно в действиях против изменения климата и региональном совместном участии», — сказал Кавеха Захеди. Впоследствии он предложил Монголии представить свои предложения и инициативы, а также политику и цели, которые должны быть реализованы в будущем, на Саммите по изменению климата, который состоится в ноябре этого года.

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