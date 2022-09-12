Узбекистан и Кыргызстан возобновили маршрутное сообщение Ош-Андижан

CentralAsia (UZ) - С 9 сентября возобновлено маршрутное сообщение между городами Ош (Кыргызстан) и Андижан (Узбекистан). Об этом сообщили в администрации Ошской области.

Рейсы по данному маршруту были запущены осенью 2019 года, однако спустя несколько месяцев были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Как сообщается, пока запущено около десяти микроавтобусов. Для ускорения проезда через границу страны договорились ввести «зеленый коридор». Расстояние между городами составляет 45 километров.

В июле посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев встретился с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым. Главной темой переговоров стало расширение транспортного и логистического сотрудничества между двумя странами, в частности, проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Кроме того, был рассмотрен проект строительства автодороги Уч-Коргон —Дароот-Коргон и открытия международного автобусного маршрута «Каракол – Ташкент – Каракол». Что касается возобновления маршрутов между двумя странами, было предложено вновь запустить пассажирские поезда «Ташкент – Балыкчи» и вернуть регулярные автобусные поездки по направлениями «Ош – Андижан» и «Кызыл-Кия – Фергана».

Отдельным пунктом обсуждался вопрос выполнения чартерных авиарейсов по маршруту «Ташкент – Тамчи» в летний туристический сезон. Джаманбаев также предложил рассмотреть возможность открытия авиасообщения по направлению «Ош – Ташкент – Ош» и организации нового транспортного маршрута - «Самарканд – Тамчи – Самарканд».