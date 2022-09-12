В Ташкенте прошла четырехсторонняя встреча по ускорению грузоперевозок из Китая в Афганистан

CentralAsia (UZ) - В целях ускорения доставки грузов из Китая в Афганистан по инициативе АО «Узбекистон темир йуллари» была проведена четырехсторонняя встреча с участием представителей железнодорожных администраций Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и Китайской международной логистической компании. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РУз.

На заседании выступил министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махкамов. Во встрече также принял участие посол Афганистана в Узбекистане Ахмад Холид Элми.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития кооперационных отношений, расширения существующих возможностей, модернизации логистической инфраструктуры сторон, ускорения грузоперевозок со станции Кашгар в Китае на станцию Хайратон в Афганистане, с целью вывода перспективных проектов и сотрудничества на новый уровень.

Гости из Афганистана поддержали все решения рабочей группы. Посол Афганистана в Узбекистане А.Х. Элми и начальник Управления железных дорог Афганистана А. Б. Шарофат выразили признательность за всестороннюю поддержку Узбекистана.

По итогам встречи был подписан четырехсторонний протокол.