экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошла четырехсторонняя встреча по ускорению грузоперевозок из Китая в Афганистан

CentralAsia (UZ) -  В целях ускорения доставки грузов из Китая в Афганистан по инициативе АО «Узбекистон темир йуллари» была проведена четырехсторонняя встреча с участием представителей железнодорожных администраций Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и Китайской международной логистической компании. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РУз.

На заседании выступил министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махкамов. Во встрече также принял участие посол Афганистана в Узбекистане Ахмад Холид Элми.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития кооперационных отношений, расширения существующих возможностей, модернизации логистической инфраструктуры сторон, ускорения грузоперевозок со станции Кашгар в Китае на станцию Хайратон в Афганистане, с целью вывода перспективных проектов и сотрудничества на новый уровень.

Гости из Афганистана поддержали все решения рабочей группы. Посол Афганистана в Узбекистане А.Х. Элми и начальник Управления железных дорог Афганистана А. Б. Шарофат выразили признательность за всестороннюю поддержку Узбекистана.

По итогам встречи был подписан четырехсторонний протокол.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монгольский фильм победил в категории «Лучший короткометражный фильм» на Венецианском кинофестивале
  • Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины
  • В Монголию с официальным визитом прибыл Ли Чжаньшу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com