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В Украине в плен взяты граждане Узбекистана, воевавшие на стороне России (видео)
Предыстория: В Перми лидер узбекской диаспоры предложил создать батальон для участия в военных действиях в Украине, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  10 сентября в Интернете распространилось видео, на котором можно увидеть узбекистанцев, взятых в плен военнослужащими Украины.

Когда было снято это видео – неизвестно.

Один из взятых в плен – 22-летний уроженец Самаркандской области Узбекистана Ахмедов Мухриддин Соли угли, который учился в Москве. На видео он говорит, что решил пойти в ЧВК (частная военная компания - прим. ред.) ради заработка, передает издание Кun.uz.

Другой узбекистанец говорит на видео, что без документов работал на стройке в Москве и его отправили в Украину.

Сообщается, что в результате успешного наступления ВСУ в Харьковской области множество российских военнослужащих были взяты в плен.

Ранее посольство Узбекистана в Москве предупреждало граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны.

Предостережение узбекского диппредставительства было опубликовано после показа сюжета телеканала Vetta о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон «Амир Темур» для участия в войне против Украины. В ролике с таким предложением выступил лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов.

Согласно статье 154 УК Узбекистана участие в добровольческих батальонах и боевых действиях на чужих территориях квалифицируется как «наемничество». Уголовный кодекс страны предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы для «завербованных» лиц.

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