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В Узбекистане и Казахстане пройдут Дни культуры Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  В октябре в Казахстане пройдут Дни культуры Кыргызстана.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чингиз Эсенгул уулу 10 сентября встретился с представителем Министерства культуры и спорта РК Розой Карибжановой и обсудил двустороннее сотрудничество и предстоящее мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Встреча организована в рамках заседания Совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ в Нур-Султане. Казахстанская сторона пригласила деятелей культуры Кыргызстана для участия в международном культурном фестивале «Алем саз».

Также в ноябре этого года в Узбекистане пройдут Дни культуры Кыргызстана. Чингиз Эсенгул уулу встретился в Нур-Султане с министром культуры Узбекистана Муроджоном Меджидовым и обменялся мнениями о предстоящем мероприятии. Стороны также обсудили вопросы археологии, музейного дела, реставрации памятников.

В рамках этого же мероприятия он также встретился с заместителем министра культуры Таджикистана Шарифзода Манучехром Муртазо и обсудил вопросы обмена опытом и сотрудничества.

Таджикская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом между артистами театров оперы и балета и предложила рассмотреть возможность направления представителей кыргызского театра в театр имени Айни. Таджикский министр сообщил, что в Душанбе планируется проведение Молодежных Дельфийских игр СНГ, и пригласил кыргызскую сторону принять в нем активное участие.

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