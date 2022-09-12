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Освобождён главный эколог Ташкента, арестованный по делу о вырубке деревьев

CentralAsia (UZ) -  Начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов освобождён из-под стражи спустя день после задержания. Об этом сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

«Фарход Дехканов, главный эколог города Ташкента, вчера ночью был отпущен на свободу и вернулся к семье. Он был арестован по делу о вырубке деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах. Общественность была шокирована арестом руководителя органа, борющегося с рубщиками деревьев. Это стало сокрушительным ударом по мотивации работников экологической системы», — написал депутат.

Дехканов остаётся подозреваемым по уголовному делу.

Глава управления экологии был задержан 9 сентября в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба). В Генпрокуратуре сообщали, что он якобы злоупотребил своими полномочиями и предположительно разрешил пересадить деревья, создав условия для их уничтожения.

Расул Кушербаев после задержания в своём канале опубликовал видео, где потребовал от прокуратуры, «если она беспристрастна», возбудить уголовное дело в отношении прокурора и хокима Чиланзарского района и заключить их под стражу.

8 сентября стало известно о вырубке и высыхании 100 деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах, которые граничат друг с другом.

Напротив прокуратуры Чиланзарского района за ночь вырубили 58 многолетних деревьев на участке в 0,2 га, выделенном строительной компании Dream House Stroy. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело. На следующий день в ведомстве заявили, что ущерб, оценённый почти в 800 млн сумов ($72,8 тыс.), взыскан с застройщика, а также задержаны трое подозреваемых. О втором случае стало известно в тот же день. 42 дерева высохли на окружённой забором территории на пересечении улиц Лутфи и Катта Хирмонтепа.

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