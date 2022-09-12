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В аэропорту Ташкента произошел пожар, пассажиры эвакуированы

CentralAsia (UZ) -  В воскресенье, 11 сентября, в терминале вылета международных авиалиний аэропорта «Ташкент» произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта — дежурные расчёты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, сотрудники Службы электросветотехнического обеспечения полетовми Службы авиационной безопасности.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.

«Задымление началось в подвале около 10:30 утра. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчётов из города, задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10:40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания», — прокомментировал директор Uzbekistan Airports Handling Умид Хамраев.

Из-за инцидента были задержаны вылеты трёх рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы.

«Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани. К этому часу уже большая часть терминала подключена к электричеству», — отмечается в сообщении.

Терминалы прилета международных авиалиний и внутренних авиалиний функционируют в штатном режиме.

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