«Генштаб Украины просто переиграл российский генштаб». Украинский военный эксперт Селезнев — о причинах успеха контрнаступления ВСУ и возможных последствиях

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CentralAsia (CA) - За последние сутки на украинско-российском фронте произошли колоссальные перемены: в результате стремительного контрнаступления в Харьковской области бойцы ВСУ освободили десятки населённых пунктов, в том числе города Балаклею, Купянск и, вероятно, Изюм.

Глава Луганской областной администрации сообщил даже, что украинские военные вошли на окраины Лисичанска. Подразделения российской армии сдавались в плен или быстро отходили, фактически спасались бегством. Военный эксперт Владислав Селезнев, занимавший пост спикера Генштаба ВС Украины в 2014–2017 годах считает, что это контрнаступление было тщательно и хорошо спланированным маневром украинского военного командования. Republic поговорил с ним о том, как теперь могут развиваться события и какие последствия может иметь внезапная контратака.

— Еще недавно многие эксперты советовали всем готовиться к затяжной войне на истощение, и тут такой прорыв со стороны украинской армии. Как это стало возможным?

— Если говорить о ситуации на стратегическом уровне, то, скорее всего, украинский Генштаб просто переиграл российский Генштаб. Военная хитрость. Мы все помним заявления украинского Генштаба и прочих должностных лиц — о том, что украинские силы обороны вот-вот перейдут в контрнаступление на херсонском направлении с целью освобождения областного центра. Вполне вероятно, что российский Генштаб среагировал на такого рода сигналы и перебросил туда основные силы и средства с восточного фланга фронта. Фактически от участка от Изюма до Марьинки были переброшены все десантные подразделения российской армии, которые вообще принимали участие в так называемой специальной военной операции.

После передислокации этих сил и средств украинская армия перешла в контрнаступление на небольшом участке фронта в Херсонской области. Но мы видим, что движение идет достаточно аккуратное. Украинские силы обороны не наступают в лобовую и не несут колоссальных потерь. Известно, что подразделения, которое наступают на хорошо укрепленные позиции, несут потери в три, а то и в пять раз больше, чем противник, который обороняется. Поэтому в определенной степени это были демонстративные действия.

И пока все внимание мирового сообщества было сосредоточено на боевых действиях на херсонском участке фронта, начались масштабные, синхронизированные и одномоментные движения на восточном фланге. Украинские силы перешли в контрнаступление с целью выхода на Купянск. Именно через Купянск проходит основная логистическая магистраль, которая обеспечивает основные поставки техники, вооружения, боеприпасов для российских оккупационных войск, действующих на изюмском направлении.

Не так давно мы слышали заявления президента РФ Владимира Путина, который требовал от российской армии выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Соответственно, российским войскам было необходимо взять под контроль Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Авдеевку и другие крупные города донецкой агломерации. А значит, силы и средства там были сосредоточены достаточно серьезные.

И тут происходит неожиданное и очень масштабное контрнаступление: и по ширине фронта — 50 км, и по глубине продвижения — также 50 км. И [российский] фронт фактически посыпался. В настоящее время российский Генштаб перекидывает туда дополнительные подразделения. Думаю, что, в основном, это подразделения 3-го армейского корпуса — это корпус стратегического резерва Генштаба Вооруженных сил РФ. Ранее он не был задействован в активных боевых действиях, но думаю, что сейчас российская армия будет с его помощью купировать возникшую проблему.

У меня достаточно серьезный скепсис по поводу боевой готовности, слаженности и обеспеченности 3-го армейского корпуса — мы все слышали информацию и по поводу качества его личного состава и по поводу того, что он не укомплектован на 100%, потому что штатная численность корпуса — 15 700 человек, а фактически в этом корпусе до 12 тысяч человек.

Плюс там достаточно разношерстная публика — это и военнослужащие, призванные по программе «БАРС» — боевой армейский резерв страны, и бывшие участники ЧВК, и зеки, и искатели удачи из серии «а не заработать ли мне в месяц 200 тысяч рублей». Правда, никто не может гарантировать, что эти искатели приключений выживут в первый же месяц и успеют получить хотя бы одну выплату. Но это уже другая история. Потому, я думаю, что резервы так себе.

Но в любом случае, недооценивать противника ни в коем случае нельзя. Боевые действия идут. После оставления россиянами Купянска, скорее всего, Изюма, и возможно, Лисичанска — линия фронта сократится. Соответственно, концентрация российских подразделений на участке фронта будет более плотной, возможны, контрдействия со стороны российской армии.

— Про стратегическую уловку понятно, но наверное все равно нельзя недооценивать подготовку украинских войск — они же движутся бешеной скоростью.

— Совершенно верно, это уже тактика. Украинские подразделения при наступлении не входят в населенные пункты, потому что понимают, что это замедлит их продвижение. Городские, поселковые бои — это всегда остановка и уменьшение темпов. Поэтому они населенные пункты обходят. Войска, которые идут во второй линии, уже заходят в них — зачищают, проводят поисково-рейдовые действия, вычисляют коллаборантов и прочее. А подразделения первой линии наступления идут дальше с целью как можно глубже зайти в боевые порядки оккупантов и создать хаос в тыловых районах российских войск.

Я могу себе представить состояние их шока и трепета: в относительно спокойных тыловых районах вдруг появляются украинские десантники. Тем более, военнослужащие тыловых подразделений — а в основном, на харьковском направлении были подразделения 1-го и 2-го армейского корпуса — это де-факто граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также полицейские подразделения и подразделения Росгвардии — не самые боевые части российской оккупационной армии. Наиболее подготовленных, мотивированных и обеспеченных [амуницией] военных российские генералы отправили на херсонское направление, будучи уверенным в том, что именно там украинские силы будут проводить контрнаступление.

— То есть большую роль здесь сыграл эффект неожиданности?

— Неожиданность, мотивация и [хорошее] военное-техническое обеспечение, потому что голыми руками воевать с российскими танками крайне сложно. А тут, я думаю, что украинские подразделения имели и силы, и средства — и вооружения, и боеприпасы к этому вооружению. Поэтому такие итоги.

— Сообщения об освобождении разных населенных пунктов вчера шли весь день Можно ли говорить о некоем переломном моменте войны?

— В определенной степени да. Но смотрите, в чем подоплека. Еще в июне руководитель Главного управления украинской разведки генерал Буданов говорил, что в августе мир удивится боевым действиям украинских сил обороны. При этом август прошел в темпе уровня позиционных боев, россияне продолжали давить на украинские позиции, даже добились успеха, захватив Пески, а таких масштабных движений не было.

И только в последних числах августа украинские силы обороны перешли в контрнаступление на херсонском направлении. А динамика, которая поражает всех и вся, происходит в сентябре. Возможно, появились определенные подвижки. Но то, что все эти мероприятия планировались и были синхронизированы соответствующим образом — для меня очевидно.

— Наверное, в таком стремительном броске есть и большой риск?

— Конечно, риск всегда присутствует. Если против украинских подразделений будет воевать серьезный противник, который будет понимать, как можно этому противодействовать — могут быть серьезные неприятности. Потому что уйти вперед на 50 км без прикрытия флангов — это такая себе история. Тут надо понимать, какими силами и средствами располагает на втором эшелоне украинская армия и способна ли они противостоять такого рода проблеме.

Но я искренне надеюсь, что абсолютно вменяемые руководители украинских сил обороны могут планировать и реализовывать такого масштаба операции — в том числе, с расчетом на то, что российские войска находятся в шоке, они явно не ожидали от украинцев такой прыти, и возможно, «побегут, потому что все бегут».

Но опять-таки, эти итоги — предварительные. Мы должны учитывать, что если в течение 2–3 ближайших суток россияне подтянут резервы и будут пытаться переходить в контрнаступлние, ситуация на поле боя может измениться очень серьезно.

— Российские войска могут отбить освобожденные населенные пункты, или это уже нереально?

— Почему, абсолютно реально, но опять же, все напрямую зависит от боевых возможностей российских войск, которые они смогут подтянуть. Мы же не знаем, какими ресурсами они владеют и в каком направлении они будут эти ресурсы использовать. Потому что буквально еще три дня назад тот самый 3-й армейский корпус накапливал свои ресурсы на запорожском направлении. То ли они зарывались в землю — готовились к обороне, то ли планировали атаковать.

Причем, атаковать синхронно — в направлении от Берислава и Никополя, и в направлении через Орехово и далее на Запорожье. Украинские силы обороны внесли [в их планы] определенный дисбаланс. Если резюмировать: смогут ли россияне остановить контрнаступление и перейти в новое наступление зависит от того, каким образом и в каком объеме они будут использовать свои резервы.

— Ваш коллега Олег Жданов считает, украинское контрнаступление будет «долгим и скачкообразным». Вы понимаете, что он имеет в виду?

— Есть мнение, что Украина использует тактику «лягушачьих прыжков». Название дивное, но по логике подходит. Это тактика, в ходе которой в течение достаточно долгого времени Украина, используя высокоточные ракеты HIMARS и снаряды 155-го калибра к артиллерийским системам, которые нам поставляет Запад, — уничтожает склады с боеприпасами, места хранения техники, казармы, командные пункты противника, все логистические центры, автомобильные и железнодорожные мосты — тем самым, значительно ослабляя боевые возможности российской армии. И когда наши специалисты оценивают уровень ее боевых возможностей именно на этом участке фронта как незначительный, наши переходят в наступление.

Очевидно, что российским военнослужащим — в случае, если они не имеют артиллерийских снарядов к танкам, потому что и танки, снаряды сгорели, если они не имеют топлива и, соответственно, их техника не может двигаться — крайне сложно проводить эффективную оборону. В то же время по ним работают наши подразделения — мотивированные и обеспеченные. Именно эти подразделения движутся вперед высокими темпами.

Одни источники сообщают, что украинские силы обороны продвинулись на 50 км, другие — что даже на 100 км. Если мы берем среднюю позицию — 80 км — это та глубина, на которую способны работать украинские HIMARS. Если на эту глубину они отработали — соответственно, и продвижение будет такое. Далее по тактике «лягушачьих прыжков» украинские силы обороны останавливаются, закрепляются на местности, окапываются, подтягивают артиллерию и противовоздушные средства обороны, и опять начинают методично, системно разносить в ноль тыловые объекты российских оккупантов — чтобы в перспективе совершить следующий молниеносный скачок.

— Ожидают ли российскую армию на фоне «лягушачьих скачков» перебои со снабжением или еще какие-то проблемы?

— Логистика российской армии при входе в зимний период — всегда история крайне сложная. Не знаю, как они будут это разруливать, но мы же помним, что в июле месяце российские солдаты, которые начали свое движение через госграницу еще в феврале-марте, воевали в зимней форме. Успеют ли они сейчас получить новый комплект зимней одежды — не знаю. Но то, что в шлепках и шортах не повоюешь, — для меня очевидно.

Мы знаем, что господин Шойгу постоянно ездит по объектам военно-промышленного комплекса и требует увеличения объемов производства — и снарядов и танков, и прочего. Потому что нынешняя война — это война артиллерий, и каждый снаряд важен. А возможности военной промышленности в этом плане не настолько безграничны, как нам рассказывал про это в свое время российский телевизор.

Ракет у россиян, на самом деле, не так много. Мы все слышали заявление генерала Скибицкого — это представитель украинского ГУРа, который говорил, что у них осталось около 200 «Искандеров». Плюс производство «Калибров» хромает, потому что нет соответствующих иностранных комплектующих. Почему россияне так активно используют комплекс С-300 для нанесения ракетных ударов? Потому что у них ракет для него порядка 7 тысяч штук, [можно] просто перепрошить «мозги», и они будут работать не по воздушным целям, а по наземным. Собственно говоря, это то, что мы видим сейчас на примере и Харькова и Николаева. Поэтому российским генералам тылового обеспечения сейчас будет непросто.

Я думаю, что [у россиян] будет обычная рутинная работа: подразделения, которые понесли потери, будут доукомплектоватьcя техникой и личным составом. С ними будут проводить боевое слаживание, и они снова будут бросаться в бой, так как резервов у верховного главнокомандующего Владимира Путина не так много. Будут использоваться те силы и средства, которые есть. Возможно, активизируют скрытую мобилизацию, чтобы пополнить ряды российской армии.

Не уверен, что без масштабной мобилизации российская машина сможет справиться с вопросами обеспечения ключевых позиций. Возможно, будут использованы какие-то репрессивные механизмы, чтобы решить этот вопрос.

Что будет происходить в башнях Кремля — сложно сказать. Сейчас из российских военных лепят дураков, неспособных к выполнению поставленных задач. Думаю, что здесь будет определенное напряжение. Ну а обычному танкисту — как обычно, нужно будет починить свой старенький танк, чтобы он хоть как-то ездил, а пехотинцу — молиться богу, чтобы ответным огнем украинской артиллерии его не порвало на кусочки.

Совершенно очевидно, что состояние шока повлияет не только на российских военнослужащих, которые фактически бежали с поля боя. Я думаю, что отголоски этих событий попадут и в российское общество. Сегодня единый день голосования — я не знаю, как будут реагировать российские люди на все эти новости с фронта. Насколько я понимаю, тот самый коллективный договор, условно говоря, между российским обществом и российской властью подразумевает, что обычный россиянин смотрит на диванчик с пивом телевизор, из которого ему рассказывают, что российская армия всех побеждает. И вообще — она вторая по мощности в мире и походя может дойти до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин и Париж. Им это рассказывали 20 лет по телевизору, а тут как-то не получается.

— Если у российских войск не хватит резервов остановить украинское контрнаступление, как оно будет развиваться дальше?

— Очевидно, что у украинских сил обороны — равно как и у российской оккупационной армии — есть буквально четыре — максимум шесть недель для реализации любых действий, вплоть до стратегического уровня. Далее начинается осенняя распутица, дожди, и двигаться на бронетехнике по полям будет крайне сложно. Конечно, нельзя исключать, что боевые действия могут продолжаться, но думаю, что их интенсивность в определенной степени уменьшится.

Хотя с другой стороны, некоторые эксперты утверждают противоположное: февраль 2015 года, Дебальцевская операция, бронетехника, огромное движение [российского] личного состава, артиллерии, танков — разве остановили тогда погодные условия активные боевые действия? Нет. То же самое — февраль этого года. Россияне вторглись огромным количеством и личного состава, и техники. Поэтому, возможно, даже осень не снизит темп боевых действий. Хотя как ездить по полям на танке, если он буквально сразу же садится днищем на грунт, потому что раскисшая земля не позволяет по нему двигаться? А дороги с твердым покрытием — они где-то есть, а где-то их мало.

По поводу дальнейшего продвижения украинской армии — думаю, что информация закрыта, и вряд ли кто-то об этом расскажет. Все эти мероприятия проводятся скрытно. Нанесение удара по врагу с элементами неожиданности — это один из важных моментов подготовки контрнаступления. В любом случае, президент Владимир Зеленский задачу поставил совершенно четко: освободить всю территорию Украины от противника. И далее эта тема развивается в выход на государственную границу Украины образца августа 1991 года. Так что работы впереди много — в том числе, связанной с деоккупацией Луганской и Донецкой областей, Симферополя и Севастополя.

Что касается позиций украинских сил, то понятно, что мы напрямую зависим от ритмичности, объемов и сроков поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров. Мы видим, как активно в последнее время наши артиллеристы используют реактивные системы залпового огня HIMARS — это сейчас такая «вундервафля», которая позволяет украинским силам обороны с высокой степенью точности уничтожать российские склады с боеприпасами, места сосредоточения личного состава, техники, командные пункты, переправы через реки и все, что является крайне важным именно в вопросах обеспечения российских оккупационных войск.

— По-вашему, такое успешное контрнаступление украинских войск будет стимулировать Запад наращивать поставки вооружений?

— Я думаю, что безусловно, американские и европейские партнеры оценивают уровень эффективности использования того или иного вооружения, которое они нам поставляют. Но будет ли это взаимосвязано? Я смотрю на это с определенным скепсисом, потому что там действуют немного другие схемы и алгоритмы. Мы видим, что имея на своих базах и арсеналах все эти типы вооружений, наши западные партнеры осуществляют поставки не в тех объемах, которые нам хотелось бы.

Возможно, это связано с тем, что они спешат запустить производство вооружений и боеприпасов в промышленных масштабах. Очевидно, что работа военно-промышленного комплекса — это и рабочие места, и пополнение бюджета, и то, что движет экономику. Ну и опять же, многие вещи остаются переговорами в кулуарах, информации об этом очень мало.

Конечно, хотелось бы и более объемных поставок, и более серьезного оружия. Совершенно очевидно, что нужны ракеты класса АTACAMS, которые мы давно просим. Они действуют на расстояние до трехсот километров и крайне важны для того, чтобы украинские силы обороны имели возможность наносить удары по российским объектам на такую глубину. То, что есть сейчас, — работает на расстояние до 80 км. За исключением «Точки-У», которая и ранее была на вооружении украинской армии.

— Могут ли успехи украинской армии в Харьковской области повлиять на возможность россиян удерживать контроль над Донбассом?

— У россиян на Донбассе есть подготовленные позиции — те, которые были по состоянию на 23 февраля этого года. Там глубоко эшелонированная, серьезная оборона — думаю, на этих позиция они смогут держать ее и далее. А дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от действий и контрдействий двух армий, которые принимают участие в этом полномасштабном конфликте — насколько эффективными будут российские подразделения, и насколько будут эффективными украинские силы обороны. Пока сложно говорить.

— В таком случае, возможно ли полное освобождение Харьковской области в ближайшее время?

— Если мы исходим из позиций, что война — это история про эмоции, то, конечно, мы все верим, что «переможемо»: украинская армия даст люлей оккупантам и выгонит всех и вся. Но, к сожалению, война — это про рациональность. Давайте вспомним события четырехмесячной давности, когда две бригады теробороны двигались в направлении от Харькова на север, выдавливая российские войска в сторону Казачьей Лопани. Шли они до тех пор, пока россияне не подтянули дополнительный комплект артиллерии, механизированные подразделения, и наше контрнаступление остановилось, а потом откатилось назад.

И тогда началось безумие, связанное с каждодневным, еженощным обстрелом Харькова — били прямо по центру города, по спальным районам. Поэтому все зависит от того, какими возможностями будет владеть российская оккупационная армия, и что смогут противопоставить им украинские силы обороны. Мы можем напланировать себе все что угодно, но если не будем иметь ресурсов, реализовать эти планы будет крайне сложно. Абсолютный реалполитик: украинская армия действует в рамках тех возможностей, которыми владеет