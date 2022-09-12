Правозащитные группы призывают ООН к усилению ответственности в Афганистане

CentralAsia (CA) - Правозащитные группы в открытом письме в ООН призвали к созданию специального механизма подотчетности Совета по правам человека (СПЧ) наряду с мандатом Специального докладчика по ситуации с правами человека в Афганистане, передает Тolonews.

«Подписавшиеся организации обращают ваше внимание на плачевное состояние прав человека в Афганистане и, в частности, на полное отсутствие ответственности за грубые и систематические нарушения прав человека и злоупотребления, включая преступления по международному праву, происходящие в Афганистане, особенно в отношении женщин и девочек, этнических и религиозных меньшинства, журналистов и правозащитников», — говорится в письме.

Тем временем активистка за права женщин Фарах Мустафави выступила с критикой деятельности правозащитных организаций в Афганистане. «Результаты годовой деятельности представителей ООН, представителей по правам человека и национальных и международных организаций по правам человека в Афганистане не удовлетворили народ Афганистана», — сказала она.

Ричард Беннетт в настоящее время является Специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Афганистане, и в открытом письме содержится призыв к возобновлению его должности.

«Западные страны будут призывать к переизбранию Ричарда Беннета. Китай и Россия также примут его, но отчет Ричарда Беннета сделан не из Афганистана. Для большей прозрачности лучше будет, чтобы Ричард Беннет остался в Кабуле и написал отчет из Кабула», — сказал политолог Торек Фархади.

Между тем, Amnesty International в письме постоянным представителям государств-членов и государств-наблюдателей Совета ООН по правам человека просила принять резолюцию в поддержку ситуации с правами человека в Афганистане.

«Мы пишем, чтобы призвать вас поддержать решительную резолюцию о ситуации с правами человека в Афганистане. Ситуация в Афганистане вызывает крайнюю тревогу, поскольку страна сталкивается со все более переплетающимся потоком преступлений по международному праву, грубыми нарушениями прав человека, усугубляющимся гуманитарным кризисом. Талибы грубо и систематически нарушают права женщин с момента их захвата 15 августа 2021 года», — говорится в письме.

По словам исследователя Amnesty International Замана Султани, насилие в отношении женщин увеличилось из-за закрытия правозащитных учреждений.

«Они ввели запрет на посещение школ девочками старше шестого класса и ликвидировали такие учреждения, как Министерство по делам женщин (MoWA), Независимая комиссия по правам человека Афганистана (AIHRC) и другие структуры, которые занимались правами женщин», — говорится в письме.

В письме добавлено, что гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшается из-за сокращения международной помощи в целях развития и замораживания афганских активов. Эта ситуация усугубляется усиливающейся засухой и внезапными наводнениями из-за изменения климата, говорится далее в письме.

Amnesty International обратилась в ООН с просьбой поддержать Специального докладчика Совета ООН по правам человека в расследовании случаев нарушения прав человека в Афганистане.

Талибы неоднократно опровергали сообщения о нарушениях прав человека и называли их безосновательными. Талибы подчеркнули, что они привержены правам человека и правам женщин, основанным на исламских ценностях.

«В этом есть пропагандистский аспект, и с момента создания Исламского Эмирата права граждан защищались в рамках исламских принципов, и дело в том, что до создания Исламского Эмирата права наших сестер были защищены», — сказал Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов.

Ранее Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, на 50-й сессии Совета по правам человека заявила, что народ Афганистана переживает одни из «самых мрачных моментов поколения».

«Народ Афганистана переживает одни из самых мрачных моментов жизни поколения. После многолетнего конфликта и захвата власти талибами в августе прошлого года страна погрузилась в глубокий экономический, социальный, гуманитарный и правозащитный кризис», — сказала она.