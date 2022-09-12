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Зеленский сообщил о блэкауте в пяти регионах Украины

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью отсутствует электричество в Харьковской области, частично — в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях (Россия признала Донецкую народную республику в административных границах Донецкой области).

Как сообщает издание «Страна.ua», в Полтаве из-за перепада напряжения начали гореть троллейбусы. В Харькове из-за отключения энергии в метро остановилось движение поездов. Люди выходили по рельсам. Позже стало известно, что электроснабжение восстановили в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В офисе Зеленского сообщили, что полный или частичный блэкаут в пяти регионах произошел после того, как по объектам критической инфраструктуры под Харьковом был нанесен ракетный удар.

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