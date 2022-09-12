Зеленский объяснил, почему сейчас переговоры Украины и России невозможны

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день переговоры Украины и России невозможны, поскольку со стороны Москвы нет желания быть конструктивными. Об этом он сказал в интервью CNN, его запись в Twitter опубликовал журналист Фарид Закария.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (президент Владимир Путин) или кто-то другой. Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы», - ответил Зеленский на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Также, по словам Зеленского, договор между Украиной и Россией может быть заключен только в случае полного вывода войск РФ с украинской территории.

«Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением», - заявил президент.

Ранее, 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. 4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовы вести с Киевом переговоры только в том случае, если на них будут обсуждаться условия Москвы.