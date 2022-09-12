экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев поздравил Чарльза III со вступлением на престол
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщается на сайте Акорды.

«Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов», - говорится в телеграмме главы государства.

В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам - счастья и процветания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Названа главная ошибка мигрантов в России
  • Три человека умерли на севере Сирии из-за вспышки холеры
  • Занданшатар Гомбожав и Ли Чжаньшу провели официальные переговоры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com