Токаев поздравил Чарльза III со вступлением на престол

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщается на сайте Акорды.

«Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов», - говорится в телеграмме главы государства.

В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам - счастья и процветания.

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